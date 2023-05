Le Red Star d’Habib Bèye est passé par toutes les émotions avant d’empocher trois points précieux en fin de partie contre Châteauroux (0-1), vendredi 20 mai. De quoi croire toujours à la montée en Ligue 2.

Un énorme coup de massue ! Le Red Star a suivi le rythme d’une folle fin de saison en National 1, en allant s’imposer à Châteauroux vendredi soir sur la plus petite des marges (0-1), lors de la 33e et avant-dernière journée. Longtemps mis en échec par La Berrichonne, les hommes d’Habib Bèye ont trouvé le salut grâce à un but de Jovany Ikanga (87e).

Une réalisation qui a fait exploser de joie au technicien sénégalais qui donne rendez-vous à ses supporters au Stade Bauer, vendredi prochain, pour la réception du Stade Briochin, pour une montée historique. Le club Red Star (3e) est à deux points de Concarneau (1er) et Dunkerque (2e). Mais il faudra compter sur une contre-performance d’une ou des deux équipes lors de la dernière journée. Habib Bèye y croit.

« Les garçons ont dominé le match globalement, ils ont montré beaucoup d’abnégation pour aller chercher leur destin, se félicite Habib Beye. Le 30 juin 2022, lors de la reprise de l’entraînement, j’avais dit aux joueurs que ce championnat se jouerait à la dernière minute de la dernière journée le 26 mai 2023. Si on est encore là, c’est fantastique. Cette fin de championnat va être incroyable. On est très content car on ne s’occupe que de nous. »

« On voulait une finale, on l’a. Notre saison est déjà magnifique, bien sûr qu’on voudrait maintenant l’apothéose, monter en L2 qui est l’objectif du club. Il faut ponctuer cette saison par une victoire contre Saint-Brieuc et après, on verra ce qui se passera. Comme j’ai dit aux garçons, on aura ce qu’on mérite. Mais on va s’offrir une semaine de travail où tout le monde sera focus sur un objectif », poursuit l’ancien défenseur des Lions du Sénégal.

