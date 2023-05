Dans l’impasse avec Chelsea depuis l’arrivée du technicien Graham Potter, Édouard Mendy pourrait quitter les Blues cet été et tenter une nouvelle aventure. Les Spurs de Tottenham seraient positionnés pour s’offrir le gardien sénégalais selon une information de Football365.

Vainqueur de la Ligue des Champions 2021 avec Chelsea, Édouard Mendy s’est trop vite imposé dans les cages des Blues pour détronner Kepa Arrizabalaga. Avec des statistiques trop impressionnantes dès cette première saison l’international sénégalais est devenu numéro 1. Il a vécu une saison de rêve en 2021 puis en 2022 avec respectivement la Ligue des Champions et La Coupe d’Afrique des Nations, une première pour le Sénégal.

Mais depuis le début de la saison 2022 – 2023, la machine ne marche plus comme avant. Avec le départ de Thomas Tuchel, l’arrivée de Graham Potter et sa blessure après le mondial qatari, Mendy a du mal à répondre aux exigences du terrain. À cet effet, Kepa reprend sa place de numéro 1 et relégue le champion d’Afrique au second plan. Avec le nouveau coach, Mauricio Pochettino qui devrait débuter son aventure à partir de juillet, Chelsea devrait faire un ménage dans son vestiare pour diminuer le nombre de joueurs. Édouard Mendy est ainsi préssenti parmi ceux qui vont quitter le club londonien mais, pour rejoindre un autre grand club de la capitale anglaise. Devant se séparer de son gardien et champion du monde 2018, Hugo Lloris, Tottenham se serait candidaté pour s’offrir les services du sénégalais.

Il semblerait aussi selon notre source que Édouard Mendy n’a pas accepté le prolongement de son contrat proposé par le nouveau propriétaire, Todd Boehly. À noter aussi que depuis quelques semaines, Chelsea serait dans des négociations pour signer le finasliste de la Ligue des Champions 2023 avec l’Inter Milan, le camerounais André Onana.

wiwsport.com