Alors qu’il est actuellement 12ème au classement de la Premier League avec 39 points et ses chances pour se qualifier en une Coupe d’Europe réduites, Chelsea veut redorer le blason la saison à venir, ce après avoir dépenser plus de 600 millions d’euro dans le marché des transferts. Ainsi le départ de Edouard Mendy est préssenti selon The Telegraph.