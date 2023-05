L’attaquant sénégalais du Wydad attire les convoitises et pourrait bientôt quitter le WAC.

Grâce à ses excellentes performances en Botola et en Ligue africaine des Champions, Bouly Junior Sambou (24 ans) semble proche d’entamer une nouvelle expérience en Europe, plus précisément en Ligue 2 française. Auteur de 19 buts en 32 matchs toutes compétitions confondues cette saison, l’attaquant sénégalais du Wydad Athletic Club serait dans le viseur de l’AS Saint-Etienne, selon les informations de TeamFootball.

Les Verts devraient perdre leur meilleur buteur de la saison Jean-Philippe Krasso, lors du prochain mercato estival. Et afin de pallier ce potentiel départ, ils auraient identifié un profil comme Bouly Junior Sambou. La même source croit savoir que des discussions ont déjà été entamées entre le Wydad et les représentants de BJS. De plus, l’AS Saint-Etienne serait prête à poser environ 2 millions d’euros sur la table.

