Le défenseur sénégalais n’est pas dans le groupe de Guingamp pour le déplacement à Sochaux ce samedi soir.

Un épisode qui rappelle celui d’Idrissa Gana Gueye avec le Paris Saint-Germain il y a pratiquement un an. Titulaire indiscutable dans la charnière centrale de Guingamp cette saison, Donatien Gomis (20 matchs, 1 but en Championnat cette saison) va manquer son premier match avec l’En Avant pour la première fois depuis le début du mois de février. Alors que les Guingampais se rendent à Sochaux ce samedi soir pour le compte de la 35e journée de Ligue 2, le défenseur de 28 ans n’est pas dans le groupe de son équipe.

Le Sénégalais de 28 ans a en effet refusé de porter un maillot teinté des couleurs de l‘arc-en-ciel comme il était prévu pour tous les joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 ce week-end dans le cadre de la campagne de sensibilisation à la lutte contre l’homophobie : « Homos ou hétéros, on porte tous le même maillot ». Dans un communiqué, la Ligue de football professionnel (LFP) avait également expliqué « qu’à l’issue des matchs, ces maillots exceptionnels seront mis aux enchères au profit des associations Foot Ensemble, PanamBoyz & Girlz United, et SOS Homophobie ».

« Tout d’abord, nous soutenons cette opération menée par la Ligue, a rappelé le président guingampais. L’intégralité de l’effectif portera les couleurs de cette campagne. Donatien Gomis a fait part de son choix de ne pas porter ce maillot. Nous en avons pris acte. Je l’ai rencontré et nous serons amenés à nous revoir la semaine prochaine », a confirmé le Président de Guingamp Fred Le Grand dans des propos rapportés par Le Télégramme. Qu’en sera-t-il pour Gomis, qui ne peut pas ignorer les répercussions d’une telle prise de position sur un sujet toujours explosif ? Quoi qu’il en soit, voici une nouvelle affaire dont son employeur se serait bien passé…

