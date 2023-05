Propriétaire du centre de formation FC Solar, Ady Diouf revient sur l’actualité sportive. Cette fois-ci, il ne s’agira pas de parler de sa relation brouillée avec son ex poulain Pape Cheikh Diop. Bien au contraire, l’ancien joueur parle de son fils, Amara Diouf (14 ans). Le capitaine des Lionceaux porte les succès de son équipe en cette phase de poule de la CAN U17. Tout comme il porte fièrement le nom de son père qui l’a formé.

Que pouvez-vous nous dire sur votre fils ? Êtes-vous son formateur ?

Je l’ai formé dans mon école de football, à l’époque, il portait à lui seul le centre. C’est un garçon qui s’est toujours illustré dans les compétitions. Il a terminé meilleur buteur au tournoi de Rouen avec 7 réalisations, il avait 9 ans. Il a répété la même chose en Italie.

Puis il a rejoint Génération Foot. J’avoue que ses débuts là-bas étaient difficiles. Il m’en a fait part. Et je lui ai fait savoir que ce n’est pas l’école de foot de son papa et qu’il devra se battre. Il me disait je voulais prendre le numéro 10… le jour ou GF lui a donné son fameux numéro, il m’a appelé tout content… En équipe nationale aussi, il s’est battu aussi pour l’avoir.

A-t-il toujours aimé le football ou c’était votre choix ?

Il est précoce mais c’est un bébé vraiment. Il a très tôt aimé le football, pendant qu’il tétait, il jouait avec le ballon. Tout le monde est surpris de sa rapide croissance. Je lui répété tout le temps que si Balla Gaye se vante d’être baptisé avec l’argent de la lutte, tu peux te vanter aussi d’être baptisé avec l’argent du football. Je suis son père et on a plusieurs points en commun. D’ailleurs, on lui dit qu’il a ma puissance, ma force de frappe. J’ai des amis qui l’ont très tôt détecté. Lui, son avantage est qu’il joue avec les deux pieds alors que moi, un seul.

On sait que les compétitions comme la CAN sert de vitrine. Est-il courtisé actuellement ? Que pouvez-vous nous dire dessus ?

Je lui souhaite de remporter la CAN. Et après, que le contrat vient. J’ai reçu plusieurs appels, de grands clubs en Espagne et Angleterre pour le recruter. Mais maintenant, c’est un joueur de la Génération Foot. Et le FC Metz est prioritaire.

Quel sentiment vous anime aujourd’hui que votre fils est en train de faire parler de lui à travers son talent ? Notamment avec votre sortie sur Pape Cheikh Diop il y a 4 ans, vous avez dénoncé le manque de reconnaissance des joueurs que vous avez formé…

Je suis vraiment fier de lui. Parce qu’il joue avec l’envie de m’honorer. Des années en arrière, j’ai entendu une de ses conversations ou il disait qu’il connait son objectif parce qu’il vit aussi toutes mes déceptions avec des joueurs que j’ai formés et qui ne me sont plus reconnaissants. Il m’a demandé de ne plus en parler. Et je sais qu’il en a fait une motivation supplémentaire pour se faire un nom dans le football sénégalais. Vous savez, ce n’est pas seulement Pape Cheikh mais tellement d’autres joueurs et mon fils en est conscient.

Pouvez-vous revenir sur votre parcours ?

J’ai joué aux Niayes devenu aujourd’hui a l’AS Pikine. J’ai joué à l’ASFA, Sonacos de Diourbel. J’ai joué la coupe d’Afrique des Clubs avec Gorée, avec Diamano de Diourbel Yeggo en première division avec feu Eumeudou Toure. J’ai joué dans le championnat mauritanien, qatari et tunisien.

Et le Solar FC, votre centre de formation ?

C’est à mon retour au Sénégal que j’ai ouvert mon centre de formation le Solar FC en 2002 qui est à Pikine. J’ai formé beaucoup de talents. Pape Cheikh Diop, Bamba Ndiaye, Landing Diedhiou qui joue actuellement à Rio Ave. Talla Mbaye de l’AS Pikine, Modou Fall et Cheikh Mbengue qui ont été à Diambars… La liste est longue.

