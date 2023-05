Chelsea respire enfin. Samedi après-midi, les Blues, sans victoire dans l’élite depuis le 11 mars (1-3 à Leicester), ont renoué avec le succès, sur la pelouse de Bournemouth (1-3), lors de la 35e journée de Premier League.

Au Vitality Stadium, si Matias Vina (21e) a égalisé, Conor Gallagher (9e) avait ouvert la marque, avant que Benoît Badiashile (82e) puis João Félix (86e) n’offrent la victoire aux leurs. Au classement du championnat d’Angleterre, les hommes de Frank Lampard gagnent une place et se retrouvent onzièmes avec 42 points, assurant donc leur maintien

Three goals and three points! 💪#BouChe pic.twitter.com/UNcAD7JWrr

— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 6, 2023