Les statistiques de Boulaye Dia avec la modeste équipe de la Salernitana continuent d’être exemplaires. Toujours aussi déterminé et surtout séduisant comme partenaire de jeu sur le terrain, l’attaquant sénégalais marque et fait gagner des points à sa formation dans la course à un maintien qui ne fait plus beaucoup de doutes. El Nueve ne s’arrête pas, et c’est la Fiorentina qui en a fait les frais ce mercredi.

En match comptant pour la 33e journée du Championnat italien, la Viola a subi la furia de la Salernitana qui, avec une défense fébrile, a tout de même laissé filer la victoire. Au passage, Boulaye Dia a signé un triplé. Trois nouveaux buts pour lui avec le club italien qui n’ont rien d’anodin. Au contraire : le joueur prêté par Villarreal en est désormais à 15 buts dans le Championnat italien cette saison.

Du jamais vu avec un joueur de la Salernitana. En effet, en ouvrant le score dès la 10e minute, l’ancien joueur du Stade de Reims est devenu le meilleur buteur de l’histoire des Grenats au cours d’une saison en Serie A. Il surpasse Marco Di Vaio qui avait inscrit la bagatelle de 12 buts lors de la campagne 1998-1999. Et dire que malgré son premier triplé depuis le 25 octobre 2020, la Salernitana n’a pas réussi à gagner. Les hommes de Paulo Sauso ont chaque fois été rejoints au score, se contentant d’un 3-3.

À cinq journées de la fin du Championnat, Boulaye Dia est en mesure de porter son total de réalisations plus haut encore. Plus haut surtout faire tomber d’autres records. Car avec 15 buts, il est devenu le sixième footballeur africain à franchir cette barre sur un saison de Serie A, après son compatriote Keita Balde, Samuel Eto’o, Mohamed Salah, Simy et Victor Osimhen, étant le seul à y parvenir durant sa toute première saison.

15 – Boulaye Dia has become the 6th African player to score at least 15 goals in a Serie A campaign (after Eto'o, Keita Balde, Salah, Simy, and Osimhen), but the first among them to do so in his debut season in the Italian top-flight. Overwhelming.#SalernitanaFiorentina pic.twitter.com/TkoKsM7SaE

— OptaPaolo (@OptaPaolo) May 3, 2023