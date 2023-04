Les Lionceaux des moins de 17 ans feront leur entrée en lice dans cette 14e édition du championnat d’Afrique des Nations réservé à cette catégorie, cet après midi à partir de 13h09 GMT au stade Nelson Mandela de Baraki. La bande à Amara Diouf défiera les Diable Rouges pour le contre de la première journée du groupe A. Une occasion pour les protégés de Serigne Saliou Dia de bien lancer leur compétition mais aussi de mettre la pression sur l’Algérie, leader de ce groupe après sa victoire d’entrée contre la Somali (2-0).

Ce sera notamment avec l’ambition de passer pour la première fois dans son histoire le second tour de compétition après deux tentatives vouées à l’échec. En effet, engagé pour la première fois en 2011 au Rwanda, le Sénégal a terminé troisième du groupe A qui a vu la qualification en quart de finale du Burkina Faso et du pays devant respectivement du Sénégal et de l’Egypte. Emmenés à nouveau par Malick DAF en 2019 après avoir survolé le tournoi de l’UFOA, les Lionceaux échouent encore devant le Cameroun qui avait terminé premier du groupe et face à la Guinée, deuxième. Même si bénéficiera par la suite d’une qualification au mondial de cette catégorie en 2019 à la suite de la suspension de la Guinée reconnue coupable de fraude sur l’âge, le Sénégal avait été éliminé en phase poule après avoir récolté que deux petits points. Cette cuvée des Lionceaux tentera donc de refaire une meilleure histoire à cette catégorie.

Les équipes les plus tirées