Habib Diallo adore marquer tôt dans une rencontre de Ligue 1. Pour la deuxième fois de la saison, l’attaquant sénégalais a signé un but avec Strasbourg au bout de quelques secondes de jeu.

Il ne fallait pas rechercher sa télécommande. Dans un stade Auguste Delaune qui lui réussit très rarement ses dernières saisons, le Racing Club Strasbourg Alsace a démarré très fort contre le Stade de Reims ce dimanche. Dès le coup d’envoi, Habib Diarra s’illustre avec une belle ouverture en direction d’Habib Diallo. L’attaquant sénégalais place une tête hors de portée du portier franco-sénégalais du club champenois Yehvann Diouf.

Le but est dans un premier temps refusé pour une position de hors jeu avant d’être finalement validé, confirmant une réalisation au bout de 17 secondes de jeu. Un gros début de rencontre pour une équipe alsacienne qui se bat pour sa survie en Ligue 1. C’est la deuxième fois cette saison que l’ancien joueur du FC Metz trouve le chemin des filets en Championnat assez tôt, après son but à la 13e seconde face à Montpellier le 5 février dernier.

Auteur du deuxième but le plus rapide de l’histoire de la Ligue 1 française justement face au club héraultais, Habib Diallo profite de sa nouvelle réalisation matinale pour inscrire à nouveau son nom dans ce fameux classement des buteurs les plus rapides du championnat français. La réalisation du joueur de 28 ans face à Reims occupe désormais la 7e place, à égalité avec Romain Danzé (Rennes, le 29/04/2009, contre Bordeaux).

wiwsport.com