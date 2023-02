En marquant très tôt pour Strasbourg face à Montpellier dimanche, Habib Diallo est entré dans l’histoire des buteurs du Championnat français.

Il ne fallait absolument pas arriver avec le petit retard lors du match Racing Club Strasbourg Alsace – Montpellier dimanche à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1. En effet, à peine le coup d’envoi donné par l’arbitre Stéphanie Frappart, Habib Diallo frappait. L’attaquant sénégalais a ouvert le score dès la 13e minute de jeu.

📊 Première victoire à domicile cette saison pour Strasbourg ! #RCSAMHSC I #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/uDLxH1ZmdQ — Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 5, 2023

En concluant parfaitement un bon centre de Morgan Sanson, l’ancien joueur du Stade Brestois et du FC Metz a écrit son nom en haut des buteurs les plus rapides de l’histoire de la Ligue 1. En effet, le Champion d’Afrique est devenu le deuxième buteur le plus rapide de l‘histoire de l’élite française, tout juste derrière Kylian Mbappé.

De plus, cette réalisation s’agit tout simplement du but le plus rapide de toute l’histoire du Racing Club Strasbourg Alsace. En effet, il faut remonter à 1984 pour retrouver un but strasbourgeois inscrit dans une première minute. Il s’agissait de Gerard Soler face à Lens le 21 décembre 1984, d’après Racing Database.

Habib Diallo 🥈 L'attaquant sénégalais 🇸🇳 du @RCSA intègre directement le podium des buteurs les plus rapides 🚄 !https://t.co/UgnmjPHP2n — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) February 6, 2023

