Vainqueur en terre égyptienne de la dernière Coupe d’Afrique des nations moins de 20 ans, le Sénégal sera très attendu en Argentine à l’occasion de la Coupe du Monde de la même catégorie, programmée du 20 Mai au 11 juin 2023. Et pour bien marquer son empreinte dans cette campagne, l’ambitieux sélectionneur national, Malick Daf misera plus sur les joueurs locaux avec qui il a eu à travailler. Une manière pour lui d’éviter de flirter dans “l’incertitude” au cas où il faisait appel à des joueurs expatriés qui n’ont jamais connu la sélection. “Il y a une grande différence entre jouer en France et performer avec la sélection. Parce qu’on n’a pas eu le temps de jouer des matchs amicaux , ensemble, avec ses jeunes. Il ne faut pas aller dans l’incertitude”, déclare Malick Daf à l’issue de la rencontre amicale (2-0) qui opposait sa sélection aux joueurs des moins de 17 ans, en pleine préparation pour les besoins de la CAN U17.

Si Malick Daf a décidé de ne pas faire appel à plusieurs expatriés, il ne devrait toutefois pas se passer des services de ses anciens soldats transférés à Metz en France à savoir Lamine Camara, meilleur joueur de la dernière CAN et Pape Amadou Diallo. Pape Demba Diop de SV Zulte Waregem, meilleur buteur de la CAN ou encore Mamadou Lamine Camara pensionnaire de RS Berkane devront aussi faire partie de l’aventure. « C’est avec ses gosses que je suis allé remporter la Can. Vous les avez vu à l’œuvre, ils ont été très bons. Donc, il faut croire à ce qu’on est en train de faire ici. Être ici avec les joueurs pendant trois semaines, un mois après changer pour en chercher d’autres, je ne le ferais pas. Parce que j’ai mis mon plan de travail avec ses joueurs et ils l’appliquent à la lettre. On va mettre les choses en place pour conquérir le monde. Si on donne confiance aux joueurs qui sont ici et on continue de s’entraîner avec eux, avec bien sûr un bon planning, je pense qu’ils peuvent faire de belles choses », croit l’ancien entraîneur de Jarraf qui ambitionne de briller lors de sa nouvelle aventure mondiale.