Sans Habib Diallo, Strasbourg a réussi à son sortir face à Ajaccio, battu 3-1 à la Meinau avec un but d’Habib Diarra.

Pas d’Habib Diallo, pas de problèmes quand il y a Habib Diarra. Privé de son attaquant sénégalais et meilleur buteur de la saison, suspendu pour un carton rouge reçu le week-end dernier, Strasbourg, qui s’est appuyé sur son jeune milieu de terrain franco-sénégalais, a réussi à obtenir un résultat probant face à Ajaccio (3-1), ce dimanche lors de la 31e journée de Ligue 1.

Après une nette domination, les hommes de Frédéric Antonetti obtenaient un penalty à la 24ème minute de jeu pour une faute d’Oumar Gonzalez sur Jean-Ricner Bellegarde. Kévin Gameiro s’en charge et le transforme d’une superbe Panenka. Les Alsaciens vont continuer à mettre la pression sur le club corse, et on réussi à faire le break au bon moment de la seconde période.

Entré peu après la demi-heure de jeu, Habib Diarra a doublé la mise à la 71e. Le natif de Guédiawaye marquait au passage son premier but en pro. Yuito Suzuki s’est assuré de corser l’addition (89e). Malgré cette victoire, Strasbourg reste à la première place relégable de Ligue 1, à deux longueurs du Stade Brestois, premier non relégable et qui a surpris l’OGC Nice (1-0).

🏁 Le Racing s'impose ! L'essentiel est là cet après-midi ! Il faudra encore batailler fort pour sortir de cette zone rouge !#RCSAACA (3-1) pic.twitter.com/1AZTRDJE1V — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) April 16, 2023

