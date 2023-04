Entré à la 69e minute de jeu, Sadio Mané n’a pas pu empêcher le Bayern Munich de s’effondrer sur la pelouse des Citizens. En plus de la défaite, le jeu proposé par les bavarois n’a pas été au niveau de la rencontre. L’entrée en jeu de Mané n’a pas eu d’impact. Agacé, le jeune Leroy Sané ne s’est pas retenu de crier sur Sadio Mané. A deux reprises, il a fait des remarques de façon sévère. Un comportement qui a sans doute fait sortir Sadio Mané de ses gongs.

Les deux hommes ont dû être séparés après le match par leurs coéquipiers. Une vive altercation dans les vestiaires et selon le média allemand Bild Sadio Mane aurait frappé Leroy Sané. Ce dernier aurait gardé les traces du coup reçu sur le visage (lèvre).

Le club n’a pas souhaité communiquer dessus mais Sadio Mané risque une sanction avec cette bagarre.

Sané & Mané had to be separated by their teammates. In order to calm things down, Sané was sent out of the dressing room. Eyewitnesses report that the blow left marks on Sané's face. FC Bayern did not want to comment on the incident and possible consequences [@BILD]

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 12, 2023