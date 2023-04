Absent le week-end dernier face au FC Nantes, Dion Lopy ne pourra pas non plus tenir sa place contre le Stade Brestois ce dimanche.

Victorieux avec la manière lors de la dernière journée à Nantes (0-3), son onzième succès de la saison, le Stade de Reims va tenter ce dimanche 9 avril de confirmer à la maison (13h00 GMT), face au Stade Brestois. Mais Will Still et ses hommes devront, comme contre les Canaries, se passer des services de Dion Lopy.

Le milieu de terrain international sénégalais n’est pas rétabli d’une gêne aux adducteurs. En conférence de de presse ce vendredi, son entraîneur a indiqué espérer le revoir dans le groupe rémois dans le courant de la semaine prochaine. Notamment dans la perspective du déplacement à Rennes, samedi.

wiwsport.com