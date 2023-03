Dans un entretien pour la BBC Sport, Andy Robertson a évoqué de nombreux sujets dont sa connexion privilégiée avec Sadio Mané sur les terrains.

Andy Robertson regrette le choix de Liverpool de lâcher Sadio Mané au profit du Bayern Munich. Retrouvés l’été 2017 du côté de la Mersey, le latéral gauche écossais et l’ailier gauche sénégalais ont forgé une relation sur le terrain qui a forcé le respect des supporters des pensionnaires d’Anfield. Tellement, les deux joueurs s’attendaient parfaitement et arrivaient facilement à se trouver sur le rectangle vert pour se distiller des bonbons au grand malheur des défenses adverses.

« Sadio m’a aidé, je l’ai aidé »

Mais depuis l’été dernier et le début de cette saison 2022-2023, cette connexion est devenue une histoire vielle. Si le capitaine de la Tartan Army est toujours un Red, au sens propre du terme, le Champion d’Afrique est devenu un Bavarois, après avoir plier bagages pour le Bayern Munich. Une séparation qui a pour le moins bénéficier à Liverpool et Andy Robertson. Dans un entretien avec la BBC Sport, Robbo est revenu sur cette connexion avec le meilleur joueur africain.

« J’ai eu une relation fantastique avec Sadio, entre moi et lui sur le côté gauche pendant cinq ans. C’était un plaisir de jouer avec lui. Vous savez, à chaque match, j’ai adoré jouer avec lui. Nous nous sommes vraiment bien entendus. Il m’a aidé à aller dans l’autre sens, je l’ai aidé à avancer. Quand il est parti, il n’y avait probablement personne de plus dégoûté que moi, à cause de la relation que nous avions (sur le côté gauche) », a confié l’Ecossais de 29 ans.

« Nous devons recoller les morceaux »

Pour pallier le départ sa légende sénégalaise, Liverpool avait jeté son dévolu sur Luiz Diaz, arrivé l’hiver 2022, donc avant que Sadio Mané ne parte. Et en plus du Colombien, Jurgen Klopp a fait signé l’Uruguayen Darwin Nunez. De bons joueurs certes, mais pas « so easy » de faire de la « Sadiomania ». « Nous avons des joueurs fantastiques qui peuvent jouer au poste d’ailier gauche. Nous avons fait venir Darwin Nunez, qui a été vraiment bon au début », ajoute Robertson.

« Nous avons Luis Diaz, qui a évidemment été blessé puis blessé à nouveau, ce qui est difficile. Diogo Jota peut jouer là-bas qui, vous savez, s’est blessé. Nous n’avons donc pas eu de chance avec des blessures sur ce poste d’ailier gauche. Sadio est un joueur merveilleux, une légende de Liverpool, mais il voulait partir et est parti au Bayern Munich et nous lui souhaitons tout le meilleur. Mais nous devons recoller les morceaux et je pense que nous avons le joueur pour le faire. C’est juste que cette saison, nous avons été malheureux avec des blessures à ce poste. »

"This season we've been a wee bit unfortunate with injuries" 🔴🤕 Andy Robertson on factors that have influenced #LFC's season and 'Liverpool legend' Sadio Mane… Listen first to @chris_kammy and @benshephard's #ProperFootball on @BBCSounds 🎧👇 — BBC 5 Live Sport (@5liveSport) March 18, 2023

