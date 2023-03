Malgré les bruits sur une éventuelle convocation en sélection A, Lamine Camara, qui veut maintenant se concentrer pleinement sur son nouveau club, Camara calme le jeu.

Après ses excellentes prestations lors du CHAN, avec l’Équipe Nationale locale, puis durant la CAN U20, Lamine Camara se prépare maintenant au grand saut. Officiellement joueur du FC Metz en février dernier, le milieu de terrain de 20 ans s’apprête à rejoindre le Club à La Croix de Lorraine, où il veut pleinement s’épanouir. L’ancien pensionnaire de Génération Foot s’est confié, hier lundi au Palais Présidentiel, sur le sacre des Lionceaux en Égypte et sur ses futures ambitions, tant en club qu’en Équipe Nationale A.

« Il y avait un bon collectif, tout le monde était soudé, même les remplaçants. Il y avait du « manko. La sélection A ? La décision ne m’appartient pas. Mais comme tous les joueurs, mon rêve c’est d’intégrer l’équipe A. Mais il reste beaucoup de travail à faire, car la sélection ce n’est pas n’importe quelle équipe. Maintenant, je me focalise sur mon club, pour convaincre le coach (Aliou Cissé). Je vais devoir me concentrer sur le FC Metz pour leur prouver qu’ils n’ont pas tort en me recrutant. Je veux continuer sur ma dynamique actuelle. C’est clair que Metz m’a signé pour apporter quelque chose. Pourquoi pas les ramener en Ligue 1 ? C’est mon objectif », nous a répondu a le meilleur joueur de la CAN U20.

wiwsport.com