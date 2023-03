Alors que le Sénégal menait 1-0 devant la Gambie en finale de la CAN U20, le sélectionneur des Lionceaux a eu un dur discours pour remobiliser ses troupes à la mi-temps.

Les murs ont tremblé dans les vestiaires du stade International Caire. Malick Daf a remonté les bretelles à ses jeunes joueurs malgré qu’ils menaient au score. Visiblement agacé par l’attitude défensive de son équipe qui après une bonne entame de match suivi de l’ouverture du score a laissé la possession à l’adversaire. Inadmissible selon l’ancien technicien de Jaraaf qui les a secoué à la pause.

« On subit énormément de pertes de balles et on ne joue plus. Vous avez fait une bonne entame de match , dans les quinze premières minutes on a maitrisé ce match mais après on ne joue plus. On court derrière le ballon et parfois même on est malmenés. Le football c’est de la personnalité et avec le niveau technique qu’on a aucune équipe ne doit nous malmener. Ce n’est pas normal. Au milieu de terrain on ne marque pas assez. Lamine (Lamine Camara RS Berkane) est très fatigué au milieu de terrain. Offensivement c’est bien mais défensivement c’est trop lent. Si vous perdez le ballon, replacez vous vite fait. On mené 1-0 mais comme c’est nous qui sommes menés. Pourquoi? Restez dans nos principes les gars , restez dans nos convictions. Une finale ça ne se joue pas ça se gagne. C’est la determination, c’est l’engagement de tout un chacun les gars ! Si nous continuons comme ça attention… car nous subissons largement (…) » a t’il haranguer les joueurs.

Le discours du coach Malick Daf à la mi-temps du match Sénégal-Gambie lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans, Egypte 2023. Le Sénégal menait 1-0. pic.twitter.com/WaBSkoDqqS — FSF (@Fsfofficielle) March 12, 2023

