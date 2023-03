Le milieu de terrain sénégalais se trouve en bonne santé et devrait reprendre l’entraînement dans les prochains jours.

Plus de peur que de mal pour Alfred Ndiaye. Vendredi soir, le milieu de terrain sénégalais de 33 ans a été écarté de dernière minute de la liste des joueurs convoqués par Málaga pour affronter Las Palmas en Championnat d’Espagne de D2 ce samedi soir. Pour cause, il avait été admis d’urgence à un hôpital de Marbella pour avoir été victime de syncope.

Alfred a ainsi subi de nombreux tests entre vendredi soir et samedi matin et, le diagnostic n’a révélé rien de très grave pour l’ancien joueur du Real Betis, qui est sorti de l’hôpital. « Il a souffert d’une syncope et les tests ont exclu tout type de pathologie, nous espérons donc qu’il rejoindra le groupe d’entraînement dans les 24 à 48 heures », indique un communiqué de Malaga.

