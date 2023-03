Passé voir son ex homologue Siteu dans son fief, Papa Sow a fait une grande annonce. Le combat Siteu-Lac 2 est en passe d’être ficelé par Jambaar Productions.

L’ancien lutteur Papa Sow et désormais membre de Jambaar Wrestling, Papa Sow, est allé voir l’un de ses anciens et récents adversaires, Siteu. En marge d’une visite où celui qu’on surnommait le ‘’Puma’’ a livré un don du ministre de la Jeunesse au lutteur de Diamaguène, le nouveau dirigeant a lâché une nouvelle qui fera le bonheur des amateurs de lutte.

En effet, en pourparlers depuis quelques jours pour le duel entre Siteu et Lac 2, la structure Jambaar Productions dont Papa Sow est membre est tout proche de boucler l’affiche. A l’en croire Papa Sow, l’officialisation du choc est imminente et ne devrait pas tarder. Wait and see !

wiwsport.com