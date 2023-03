A deux jours d’affronter le Paris Saint Germain en match retour de la Ligue des Champions (8es de finale), Julian Nagelsmann a déclaré ne pas savoir si Sadio Mané allait débuter la rencontre ou non.

Petit à petit Sadio Mané commence à reprendre le rythme. De retour de blessure après trois mois sans compétition, l’international sénégalais a obtenu quelques minutes lors des deux dernières journées de Bundesliga contre Union Berlin et Stuttgart. Et même s’il n’a pas encore débuter un match en 2023, il postule à une place de titulaire ce mercredi contre le Paris Saint Germain pour le match retour de 8e de Ligue des Champions. Toutefois son entraineur semble ne pas vouloir précipiter les choses d’autant plus qu’il y’a de la concurrence devant.

« Sadio Mané est physiquement à 100 %. J’ai déjà dit qu’il avait très bien travaillé lors de sa rééducation. Bien sûr, il a encore besoin de plus de rythme. Après cette longue blessure, il a eu peu d’entraînements et n’en a fait que quatre. C’est vraiment peu. Je n’ai pas non plus pris de décision pour mercredi. Mais Thomas Müller et Choupo-Moting vont aussi très bien en ce moment. Pour le meilleur et pour le pire, dans un groupe aussi équilibré que le nôtre, il faut accepter la concurrence, même en tant que joueur de haut niveau. » a déclaré Julian Naglesmann d’après Foot Mercato.

