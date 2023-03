C’est un duel de français qui a fait l’affiche de cette finale de la première édition du J4 de Dakar. Maxime Contet, vainqueur de la première semaine de tournoi, s’est défait de Mickael Kaouk en deux sets : 6/2, 6/2.

C’est un duel aux allures de David et Goliath entre Maxime Contet et Mickael Kaouk. Si l’affiche a été vendue comme l’une des plus alléchantes de ces deux semaines de compétition, les premiers jeux de cette finale ont été au profit du vainqueur de la première semaine, Contet. Une nette domination qui s’est illustrée par un score 6/2 au terme de la première manche. La puissance est passée par là et Kaouk n’a pas pu résister.

Les données n’ont pas changé au cours du second set durant lequel, Kaouk a tenté de faire valoir son génie. Malgré la résistance du Franco-italien, son compatriote français n’a pas voulu rallonger les débats. Contet a fait preuve de maîtrise et assuré pas moins de 5 aces dans ce match dont 2 au cours de la seconde manche. Le score final de ce duel franco-français est de 6/2, 6/2. Maxime Contet est donc le premier vainqueur du J60 de Dakar.

