La nouvelle recrue messine est en Lorraine depuis le début de semaine.

Il est porte désormais La Croix de Lorraine. Officialisé comme nouvelle recrue du FC Metz, au même moment que Lamine Camara et Pape Amadou Diallo, le désormais ancien pensionnaire de Génération Foot s’entraîne avec ses nouveaux coéquipiers en équipe première.

L’ailier de 18 ans, vainqueur du Championnat d’Afrique des Nations en Algérie et qui portera le numéro 26 avec Metz. est sous les ordres de László Bölöni depuis lundi. Il attend maintenant à se faire rejoindre par Lamine Camara et Pape Amadou Diallo, qui disputent actuellement la CAN U20.

[ ℙ𝕣𝕠 ] 📸 Notre nouveau n°2️⃣6️⃣ pose sous ses nouvelles couleurs 🥰 🤝 𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙪𝙚 𝙈𝙖𝙡𝙞𝙘𝙠 𝙈𝙗𝙖𝙮𝙚 ⤵️ — FC Metz ☨ (@FCMetz) March 1, 2023

wiwsport.com