Alors que Sheffield United accueille Tottenham ce mercredi soir pour le compte du cinquième tour de FA Cup, Iliman Ndiaye est surtout le banc, pendant que Pape Matar Sarr sera titulaire.

Le cinquième tour de la Coupe d’Angleterre offre un très beau duel ce mercredi soir (19h55 GMT) entre les deuxième de Championship et le quatrième de Premier League, donc Sheffield United et Tottenham. Vainqueurs de leur dernier match de Championnat, respectivement contre Watford et Chelsea, Blades et Spurs veulent confirmer avec une qualification en quarts.

Les entraîneurs ont fait leur choix pour cette rencontre. Du côté de Sheffield United, Paul Heckingbottom a choisi de laisser Iliman Ndiaye sur le banc. L’attaquant devra donc attendre la seconde période pour tenter de mettre fin à huit matchs de rang sans marquer ni faire une passe décisive. À Tottenham, Pape Matar Sarr est aussi lui titulaire pour la première fois depuis son match de Ligue des Champions, à Milan.

Here's how United line up vs Spurs in the @EmiratesFACup tonight! 🏆 𝗖𝗢𝗠𝗘 𝗢𝗡 𝗨𝗡𝗜𝗧𝗘𝗗! ⚔️ pic.twitter.com/ySDmjFQrtW — Sheffield United (@SheffieldUnited) March 1, 2023

Your team this evening 👊 pic.twitter.com/NzLVXUhdxQ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 1, 2023

wiwsport.com