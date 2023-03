Après une première expérience, Khadim Rassoul Mboup est de nouveau choisi par un club de la BAL pour disputer la saison 3. Contrairement à l’année dernière où on comptait 4 participants en BAL Elevate, il sera le seul jeune talent sénégalais en lice en 2023.

Le draft de la BAL Elevate a eu lieu virtuellement le vendredi 24 février, chaque club a sélectionné un prospect de la NBA Academy Africa pour rejoindre ses équipes respectives pour la saison 2023 de la BAL informe un communiqué de la nouvelle ligue africaine. BAL Elevate, qui a été lancé avant la saison BAL 2022, offre aux meilleurs espoirs de la NBA Academy Africa, un centre d’entraînement de basket-ball d’élite à Saly, au Sénégal, la possibilité de montrer leur talent sur la scène mondiale et d’aider leurs équipes respectives à concourir pour le Championnat.

« Le groupe de joueurs de la BAL Elevate qui ont rejoint notre ligue depuis la NBA Academy Africa la saison dernière a non seulement montré leur talent et leur potentiel, mais a également grandement contribué à l’amélioration du jeu au cours de la deuxième saison », a déclaré le président de la BAL, Amadou Gallo Fall. « Nous avons reçu d’excellents commentaires des équipes et des entraîneurs qui ont travaillé avec les joueurs, dont certains ont ensuite signé avec NBA G League Ignite ou se sont engagés dans les écoles de la division I de la NCAA aux États-Unis. Nous sommes impatients de voir la classe de cette année contribuer à leurs équipes respectives et poursuivre leur développement sur la scène mondiale ».

Âgé de 16 ans, Khadim Rassoul Mboup évoluait la saison passée sous les couleurs de Zamalek dans la conférence du NIL. Notons qu’il avait remporté le titre de MVP lors du FIBA Africa Youth Camp à Saly en 2021, un camp de basket regroupant 22 jeunes. Lors de la BAL 2023, l’ailier de 2,05 va évoluer avec les Kwara Falcons du Nigéria. Cette équipe est dans la conférence Sahara, l’étape 1 de la compétition, qui démarre le 11 mars prochain à Dakar Arena. Avec le Soudanais Khaman Madit Maluach (16 ans) qui jouera pour l’AS Douanes, ils sont les plus jeunes de la cohorte des 12 joueurs retenus.

Plusieurs joueurs qui ont participé au programme inaugural BAL Elevate l’année dernière ont ensuite signé avec des équipes professionnelles ou se sont engagés dans des écoles de la Division I de la NCAA aux États-Unis : Babacar Sane (Dakar University Club ; Sénégal) a signé avec NBA G League Ignite, Rueben Chinyelu (Mozambique’s CFV Beira, Nigéria) engagé à l’Université de l’État de Washington ; Joy Ighovodjia (Rwanda Energy Group ; Nigeria) engagé à l’Université Oral Roberts ; et Emmanuel Okorafor (Espoir Fukash de la République démocratique du Congo ; Nigéria) engagé à l’Université de Louisville.

La BAL 2023 démarre le 11 mars prochain avec le match AS Douanes (Sénégal) vs Abidjan Basket Club (Côte d’Ivoire) 16h00 GMT. L’US Monastir (Tunisie) entamera sa défense du titre le dimanche 12 mars à 17h30 contre Stade Malien (Mali). Les fans peuvent déjà acheter leurs billets à un tarif préférentiel en visitant le site de la BAL.

