Une nouvelle innovation pour la BAL 2022 qui offre des opportunités aux talents africains. La Basketball Africa League lance le programme BAL Elevate qui va permettre à la jeune garde africaine de participer à la compétition.

Douze espoirs de la NBA Academy Africa vont rejoindre les effectifs des 12 clubs qui vont disputer la BAL dont le lancement est prévu le 5 mars prochain. Une sélection qui comprend 4 joueurs sénégalais.

L’ailier Babacar Sané qui a disputé l’AfroBasket U18 2020 rejoint le DUC. Serigne Saliou Mbaye qui a disputé la coupe du monde U19 en Gréce, va jouer avec le club guinéen SLAC. C’est un shooteur, Matar Diop, va renforcer Cape Town Tigers, un club sud-africain. Khadim Rassoul Mboup, MVP du FIBA AFRICA Youth Camp en septembre passé, sera avec avec le champion en titre, le club égyptien Zamalek.

Lancé officiellement en novembre 2018, la NBA Academy Africa est le fruit d’un partenariat entre la NBA et SEED Project (Sports pour l’éducation et le développement économique) , une organisation à but non lucratif basée à Thiès, au Sénégal, qui utilise le basket-ball comme plate-forme pour engager les jeunes dans des programmes académiques, sportifs et de leadership et dont les anciens comprennent Gorgui Dieng (Memphis Grizzlies ; Sénégal ; BWB Africa 2009).

Introducing the 12 #NBAAcademy players that will join the 12 BAL teams for Season 2 in Senegal🇸🇳 & Egypt🇪🇬 pic.twitter.com/j3fOLWJHB2 — Basketball Africa League (@theBAL) March 3, 2022

