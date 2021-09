Vingt-deux jeunes sénégalais dont 12 filles et 10 garçons ont pris part à l’étape 2 de la FIBA Africa Youth Camp à Saly (Sénégal). Lors de la session finale, en filles comme garçons, les talents locaux ont remporté les titres de MVP.

Penda Mbengue Ndiaye (16 ans) et Khadim Rassoul Mboup ( 15 ans) se sont illustrés lors de ce camp. Ils ont remporté les titres de MVP lors de la cérémonie de clôture hier.

Pensionnaire de SEED Academy, Penda révèle qu’elle a commencé à jouer au Basket-ball à l’âge de 7 ans. « J’ai beaucoup appris ici. Ce titre de MVP me donne envie de progresser dans cette discipline. Je pense beaucoup à être sélectionner en équipe nationale. Je vais continuer les entraînements et les études. Un jour j’espère pouvoir donner aux jeunes l’opportunité que j’ai actuellement ici » a déclaré celle qui sera en classe de seconde dans quelques jours.

De son côté, Khadim Rassoul Mboup a aussi apprécié les enseignements reçus dans le camp. Pour celui qui évolue à Ouagou Niayes, il révèle être motivé par son père. « Il m’a envoyé un message le jour même où j’ai intégré ce camp pour me dire d’aller le plus loin possible. Et j’ai appliqué son conseil. Le melting-pot ici était intéressant pour échanger nos cultures et talents. On a beaucoup appris sur tous les plans. Et tout ceci nous donne encore plus envie de nous donner encore plus dans les entraînements ».

Un autre jeune joueur sénégalais a aussi été retenu dans le 5 majeur des garçons, il s’agit de Fallou Gueye. Un jeune de 17 ans qui s’est illustré lors des matchs d’exhibition.

5 Majeur – garçons

Alpha Kabinet Kaba Guinée

Ladji Konare Mali

Khadim Rassoul Mboup Sénégal

Seifeldin Kaidar Ahmed youssef Égypte

Fallou Gueye Sénégal

5 majeur Filles

Penda Mbengue Ndiaye

Maty Lo

Seynabou Mar

Awa Dia

Tacko Sy

wiwsport.com