Samba Lélé Diba est la nouvelle sensation dans la Super League Suisse sous les couleurs du FC Servette. Décisif lors du choc face au FC Bâle, il a révélé les premiers mois de sa toute première aventure européenne.

Diba a quitté le Sénégal et le club de l’ASAC Ndiambour l’été dernier, pour sa première expérience en Europe. Loin d’être évident, ses premiers jours en Suisse n’ont pas été facile, mais le Sénégalais a pu compter sur ses coéquipiers. « C’était peut-être un peu compliqué au début, de s’adapter, car je quittais le domicile familial pour la première fois », a-t-il déclaré. « Mais tout s’est bien passé finalement. Tout le monde au Servette a tout fait pour que je m’y sente bien, ils m’ont protégé. »

Même si à 19 ans, Samba Lélé Diba n’a gagné que quelques minutes de jeu, en plus de ses quatre matches avec les U21 grenat, il a intégré l’équipe première et progresse depuis plusieurs mois. Il a notamment pu disputer quelques fins de match. « Non, c’est normal, je viens d’arriver, je suis jeune, je dois faire mon apprentissage. Tout se construit petit à petit et c’est très bien comme ça. Moi, mon rêve, c’est de tout donner pour le Servette, de gagner la Coupe, de rester le plus haut possible au classement », a avoué le jeune joueur sénégalais. Avec l’équipe première du FC Servette, 2 participations à la Coupe et son petit temps de jeu en Super League (18 minutes).

D’ailleurs, c’est Diba qui a bousculé le FC Bâle il y a un peu plus d’une semaine – en entrant au contact de Fabian Frei à la 95e minute, pour pousser les Bâlois à la faute et obtenir le penalty égalisateur transformé par Bedia. « Il est très polyvalent, comme le sont souvent les joueurs sénégalais. Il peut jouer derrière, mais c’est avant tout un milieu de terrain qui peut occuper plusieurs postes dans ce secteur de jeu. Il a pris confiance, il est sur la bonne voie. Très intéressant pour moi », a témoigné son coach, Alain Geiger.

wiwsport.com avec News Day