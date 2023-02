Génération Foot des U19 s’est qualifiée en demi-finale du tournoi de l’Académie Mohammed VI après son succès contre le Réal Madrid aux tirs au but (1-1; 4tab3).

Après avoir terminé deuxième du groupe C, l’équipe des moins de 19 ans de Génération Foot affrontait ce matin en quart du tournoi de l’Académie Moamed VI le Réal Madrid. Une rencontre tournée en faveur des académiciens sénégalais qui ont remporté la séance de tirs au but après un match nul 1-1 et des buts d’Amara Diouf et Baba Diocou pour les jeunes du Réal. L’équipe de Mady Toure affronte l’académie Mohammed VI qui a éliminé le PSV en quart de finale. La rencontre est programmée cet après-midi à 16h00.

Le but inscrit par Amara Diouf [2006] face au Real Madrid lors du tournoi de l’Academie Mohamed VI ! 🎥 pic.twitter.com/TJQLgGMz5M — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗦𝗲́𝗻𝗲́𝗴𝗮𝗹𝗮𝗶𝘀 🇸🇳 (@JoueursSN) February 23, 2023

