Monchi, le directeur sportif du FC Séville, a indiqué que le club andalou et l’OM ont des conversations pour l’avenir de Pape Gueye.

Afin de densifier son milieu de terrain et donc aller chercher une assez improbable place européenne en Liga à la fin de la saison, le FC Séville a fait venir en, cet hiver, Pape Gueye, en provenance de l’Olympique de Marseille. S’il n’a pas été inscrit dans la liste pour la suite de la Ligue Europa, le milieu de terrain international sénégalais a déjà convaincu les dirigeants sévillans au bout de ses trois matchs en Championnat.

« Il y a des discussions et des accords »

Et alors que le prêt ne comporte pas d’option d’achat, le club andalou fait déjà le nécessaire pour conserver le Champion d’Afrique de 24 ans, sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2024. Récemment, des informations en provenance de l’Espagne faisaient part des négociations entre le club phocéen et son homologue espagnol pour une signature définitivement de Pape Gueye à Séville contre 10 millions d’euros.

En tout cas, Monchi, même s’il se veut être prudent, semble apprécier les prestations de l’ancien Havrais. « Quand un joueur arrive, il faut lui laisser une marge d’adaptation et il (Pape Gueye) n’en a pas eu besoin. Mais il n’a disputé que trois matchs, bien que l’autre jour à Vallecas (contre le Rayo), il ait fait une excellente première mi-temps », remarque celui qui considéré comme l’un des meilleurs recruteurs en Europe.

Ensuite interrogé sur une potentielle signature définitive de Pape Alassane Gueye avec les pensionnaires du Stade Ramón Sánchez Pizjuán, Monchi déclare : « concernant son éventuelle continuité, le moment venu vous verrez qu’il n’y a pas tant d’improvisation. Il y a des discussions et des accords entre les deux équipes (FC Séville et OM) ». On verra à la fin de saison, a-t-il clarifié dans des propos rapportés par ElDesmarque.

wiwsport.com