Prédire les résultats d’événements sportifs, le concept semble improbable. Et pourtant, c’est celui de Paul Sada, cofondateur de « L’Algo de Paulo », une application qui aide les parieurs dans leurs choix avec une approche purement « rationnelle » en offrant 76% de réussite.

Le principe est simple : ne se baser que sur des résultats mathématiques grâce à un algorithme pour optimiser les chances de gains lors de paris sur des matchs de football.

POURQUOI AVOIR RECOURS À UN LOGICIEL OUTIL D’AIDE À LA PRISE DE DÉCISION ?

Si vous pariez régulièrement, vous connaissez très bien cette situation, celle de se retrouver sous une pile de données à analyser pour prendre la décision de parier ou non sur tel évènement plutôt qu’un autre. La volonté de « parier gagnant » pousse à étudier de nombreux paramètres qui peuvent influencer, de près ou de loin, l’issue d’un match ou simplement la réalisation d’un évènement.

Aussi, les connaissances pointues d’un spécialiste peuvent toutefois se heurter à un manque d’objectivité pour une raison ou pour une autre. Bref, dénicher un prono gagnant n’est pas toujours une mince affaire, et le recours aux mathématiques peut être la solution à des semaines de résultats en dents de scie, voire décevants.

De nombreux puristes sont contre ces solutions d’aide aux paris, car les confrontations sportives comportent un certain nombre de paramètres ne pouvant pas être analysés par un robot du fait de leur caractère non quantifiable. Cependant, il faut souligner que ces outils se multiplient sur le marché, et il faut reconnaître que certains permettent de tirer son épingle du jeu.

En effet, un algorithme a la capacité d’analyser des centaines de données pour sortir une probabilité sur la réalisation de divers évènements. Mais ne vous y méprenez pas ; un algorithme n’est pas un oracle pour prédire l’avenir. Son rôle est tout simplement de vous fournir les probabilités pour la réalisation d’un évènement. Il ne tient qu’à vous d’y croire les yeux fermés ou vous baser sur ces données pour affiner votre analyse.

L’ALGO DE PAULO : L’APPLICATION QUI ENTEND RÉVOLUTIONNER LA MANIÈRE DE PARIER

L’Algo de Paulo aide les parieurs à s’orienter vers le bon choix et leur indique le meilleur pronostic, les mises les plus judicieuses, en fonction des probabilités. Son créateur Paul Sada souhaitait optimiser les chances de victoire de tous les parieurs en diminuant la part de hasard.

Il annonce :

Les mathématiques sont le cœur de notre projet et représentent pour tous les parieurs une réelle valeur ajoutée. Grâce à notre algorithme prédictif, les paris sont moins risqués.

L’Algo de Paulo, diminutif d’Algorithme, permet alors aux parieurs d’aborder les paris sportifs comme un réel investissement. C’est un outil performant et très simple d’utilisation qui se base sur 23 paramètres mathématiques, le tout entièrement automatisé.

Parmi les fonctionnalités disponibles :

L’Algorithme prédictif : pour savoir sur quoi parier et toujours maîtriser le rapport gain/risque.

pour savoir sur quoi parier et toujours maîtriser le rapport gain/risque. Les paris entre potes : pour lancer une session de paris entre amis.

pour lancer une session de paris entre amis. Le score en direct : pour être informé en temps réel des scores des matchs.

pour être informé en temps réel des scores des matchs. Le partage des performances : pour briller et montrer sa réussite à son entourage

pour briller et montrer sa réussite à son entourage Les statistiques détaillées : pour accéder à tous ses chiffres par bookmaker etc…

pour accéder à tous ses chiffres par bookmaker etc… La comptabilité : pour avoir une vision claire de ses finances et de ses différentes opérations.

L’Algo de Paulo a choisi de laisser une place à tous les parieurs, qu’ils aient de petites ou de grandes ambitions.

QUELLE EST L’UTILITÉ DE L’ALGO DE PAULO ?

Pour être plus efficace, l’outil propose seulement trois types de paris. Ainsi, l’algorithme traite les données de façon à prédire le vainqueur d’un match ou un résultat nul, le pari de type Les Deux Équipes Marquent et le total de buts dans une rencontre.

Prenons le cas du match de demi-finale de la ligue des Nations entre la France et la Belgique. Il y a eu 5 buts dans la rencontre pour une victoire des hommes de Didier Deschamps 3-2. L’Algo de Paulo avait prédit une victoire française, avait suggéré qu’il y aurait eu au moins 1,5 but lors de la rencontre et que les deux équipes marqueraient.

L’Algo de Paulo permet aussi de trouver des valuebets, c’est-à-dire des évènements moins évidents à dénicher par les parieurs. Ce type de pari donne la possibilité d’effectuer des plus-values intéressantes.

À titre d’exemple, supposons un match de Ligue des Champions entre le Barça et le Bayern Munich au Camp Nou. Si avec les données à sa disposition, l’Algo de Paulo prédit un pourcentage de 86 % pour une victoire munichoise et que les bookmakers ont fixé la cote de ce prono à 2,30, alors il s’agit d’un cas de value-bet. Si le Bayern remportait la rencontre, votre bénéfice serait conséquent.

La startup porte également une volonté de transparence totale et annonce que les performances de son algorithme seront fréquemment présentées et analysées. L’intégralité des matchs prédis par l’algorithme sont accessibles même une fois l’événement passé.