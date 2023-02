Devant la presse, le président du FC Metz, Pierre Dréossi, a évoqué plusieurs dossiers du mercato hivernal, et a confirmé l’arrivée imminente de pensionnaires de Génération Foot.

Le partenariat entre Génération Foot et le FC Metz va encore porter ses fruits. Lors du Championnat d’Afrique des Nations, remporté par le Sénégal en Algérie, plusieurs joueurs de l’Académie Déni Biram Ndao ont réussi à briller durant ce tournoi. Parmi les plus remarqués et remarquables : Pape Mamadou Sy, Cheikhou Ndiaye, Lamine Camara, Pape Amadou Diallo et Malick Mbaye, des titulaires de choix pour Pape Thiaw.

Et depuis quelques semaines, il se murmurait que certains d’entre eux devraient très prochainement débarquer en Europe afin de signer leur premier contrat professionnel. Mais si un joueur comme le gardien Pape Mamadou Sy, du haut de ses 25 ans, va prendre la direction de la Belgique, où il devrait s’engager avec le RFC Seraing, trois d’entre ses Grenats renforceront, comme on pouvait s’y attendre, les rangs du FC Metz.

« Pendant ce mercato, il y a trois joueurs de Génération Foot qui vont arriver, trois joueurs qui ont signé leur premier contrat pro. Ils ont joué le CHAN et gagné le CHAN. Il s’agit d’un milieu de terrain et deux attaquants. Ces joueurs vont nous rejoindre dans quelques jours ou quelques semaines, le temps que les papiers adéquats soient en ordre », confirme Pierre Dréossi, dans des propos relayés par le site Socios-FCMetz.com.

Si le directeur sportif du Club à la Croix de Lorraine n’a pas préféré citer de nom, nous sommes en mesure de confirmer que ses trois joueurs s’agissent du milieu de terrain Lamine Camara (20 ans) et des ailiers Pape Amadou Diallo (18 ans) et Malick Mbaye (18 ans). Ce dernier qui, contrairement à ses deux coéquipiers, n’a pas été retenu pour la CAN U20, en Egypte, devrait pouvoir débarquer en premier en Moselle.

wiwsport.com