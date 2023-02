La « jeunesse locale sénégalaise » est sur le toit de l’Afrique ! Les Lions locaux ont remporté le CHAN 2022, après leur victoire ce samedi en finale devant l’Algérie, pays hôte. Solides du début jusqu’à la fin, les hommes de Pape Thiaw ont trouvé leur salut à l’issue de la séance des tirs au but (0-0, 5-4 TAB).

Le Sénégal est Champion de tous les Championnats d’Afrique ! Ce samedi 4 février, les Lions ont terrassé l’Algérie chez-elle en finale du CHAN 2022. Au Stade Nelson Mandela, les Lions ont fait la différence aux tirs au but après avoir tenu en 0-0 à l’issue des prolongations. Pratiquement un an jour pour jour après le trophée à la CAN 2021 remportée par l’équipe d’Aliou Cissé, les hommes de Pape Thiaw ajoutent donc un trophée majeur dans les vitrines du football sénégalais, et démontrent que le Championnat sénégalais est bien vivant et plus que jamais talentueux.

Habitués à ne pas manquer leurs débuts de match, autrement dit à ne pas subir d’entrée, les Lions ont démarré avec la même envie et reproduit le même scénario pour cette finale dans un Stade Nelson Mandela bouillonnant. Comme lors de la phase de groupes, comme en quarts de finale, comme en demi-finale, Lamine Camara et ses partenaires ont imposé le respect devant l’Algérie en mettant beaucoup de pression et en jouant un jeu fluide basé sur des attaques rapides.

Mais après quelques minutes d’euphorie côté sénégalais, les Fennecs ont pris les choses en main et s’installent dans les camps des Lions. S’il n’y avait pas un manque de lucidité de leur part, les hommes de Madjid Bougherra pouvaient clairement faire mal sur les trois corners qu’ils ont multipliés dans les dix premières minutes. Ensuite, la partie est devenue très hachée avec beaucoup d’arrêts de jeu, beaucoup de nervosité, donc énormément de fautes, et pas de réelles occasions.

Mise à part un bon déboulé de Mamadou Sané, stoppé à l’entrée de la surface (14e), il a fallu attendre la 24e minute pour assister à la première véritable situation. Sur son aile gauche, Pape Amadou Diallo déborde et centre vers Malick Mbaye. Mais Ayoub Abdellaoui s’interpose in extremis devant l’attaquant de Génération Foot. Après 45 premières minutes marquées par une légère maîtrise du Sénégal, les deux équipes se quittaient logiquement sur un score nul et vierge.

Quelque peu malmenée en première période, l’Algérie s’est un peu réveillée et révoltée après la pause. Face à une équipe sénégalaise qui a semblé baisser de niveau physiquement au fil des minutes, les Fennecs prenaient le dessus en dominant sur la possession et en se créant quelques situations, mais sans pour autant parvenir à aller inquiéter le gardien Pape Mamadou Sy, très rassurant dans toutes ses interventions et qui comptait sur une bonne organisation de ses partenaires.

Mais si l’Algérie était montée d’un cran, les Lions, eux, profitaient de quelques pertes de balles au milieu de terrain, et l’une d’elles a failli faire mouche en début de seconde période. Sur une récupération haute, Ousmane Marouf Kane servait Pape Amadou Diallo dans la profondeur. Mais la tentative de l’ailier de Génération Foot passe juste au-dessus des cages de l’Alexis Guendouz (56e). Comme quoi, malgré des changements de part et d’autres, le score restait à 0-0 à l’issue du temps réglementaire.

En prolongations, l’Algérie tente d’imposer un peu plus son jeu. En face, le Sénégal résiste gracieusement et solidement grâce à son gardien, auteur notamment d’un arrêt spectaculaire en début de seconde prolongations (106e), et tente de réagir avec des tentatives lointaines. Mais il était écrit que cette rencontre n’allait jamais être emballante, contrairement à ce qu’on avait le droit d’espérer. Toujours 0-0 donc après 30 minutes supplémentaires. Il fallait alors se départager aux tirs au but. Là, c’était encore très serré.

Mais souvenez-vous comme un certain 6 février 2022, le Sénégal va se défaire de son adversaire à la séance de tirs au but et s’adjuge de ce trophée de cette septième édition du Championnat d’Afrique des Nations. Maintenant, il est impossible de deviner leur avenir. S’ils évolueront dans les plus grands clubs d’Europe, s’ils végéteront en division inférieure où s’ils feront comme Sadio Mané et ses partenaires en remportant le grande CAN. Seule certitude : l’ensemble du groupe de Pape Thiaw aura, en plus d’une belle ligne au palmarès, une marque de reconnaissance éternelle.

