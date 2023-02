C’est un rendez-vous qui donne l’eau à la bouche. Le Sénégal va croiser en finale du championnat d’Afrique des nations, l’Algérie, samedi. Ce duel qui verra un nouveau pays inscrire son nom dans les annales de cette compétition s’annonce électrique. Pour Moutarou Balde, le Sénégal n’est pas prêt à laisser le titre au pays hôte.

Les enjeux de cette rencontre sont énormes pour les Lions Locaux qui restent confiants et déterminés à faire briller à nouveau le football sénégalais sur l’échiquier africain. “Au regard de notre parcours jusqu’ici, le Sénégal mérite de rentrer avec quelque chose. Nous nous sommes battus pour être ici. On s’était fixé un objectif, qui était de remporter le trophée. On est maintenant en finale et prêt à en découdre avec l’Algérie. On est prêt sur tous les plans. Honnêtement, on a même hâte d’y être”, estime le capitaine de l’équipe nationale du Sénégal, Moutarou Balde, en conférence de presse effectuée ce matin.

Pour le joueur du Teungueth Fc, l’idée est de surfer sur le sacre des lions lors de la CAN au Cameroun pour rentrer avec le trophée du championnat d’Afrique. “On veut s’inspirer de nos aînés qui ont récemment gagné la CAN, février dernier, le 06 pour être précis”, rappelle le défenseur qui ajoute qu’ils vont : “Jouer la finale le 04 et rentrer avec la coupe le 05 février incha’Allah”.

Le rendez-vous est pris donc pour les coéquipiers de Moutarou Baldé qui défieront l’Algérie devant son public, à 19h30 sur la pelouse du stade Nelson Mandela.

wiwsport.com le