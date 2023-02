Dans le cadre d’un partenariat entre le DGASE (direction générale d’appui aux sénégalais de l’extérieur), la coopération allemande avec le projet GIZ et Seed Project, 80 jeunes sénégalais seront formés aux métiers du sport. Du 8 au 14 avril prochain, 12 formateurs auront pour mission en 90 jours de former des moniteurs de sport en option basket-ball ou volley-ball, en infographie et design en sport, management et marketing du sport. La cérémonie de lancement a eu lieu lundi à Seed Academy qui se trouve au CNEPS de Thies. En plus des représentants des partenaires présents, Ibrahima Wade vice-président du CNOSS et coordonnateur des JOJ 2026 et Mme Marieme Kane Diallo chargée de la formation au ministère des sports ont aussi prit part à ce moment de présentation du projet.

Amadou Gallo Fall, fondateur de la Seed Academy et président de la BAL

Ce projet s’instruit directement dans la mission et les objectifs que Seed s’est assignés depuis sa création. C’est d’utiliser le sport comme un levier, un facteur de développement socio-économique. Le focus de Seed c’est sur la jeunesse,de l’éduquer, de l’équiper d ‘outils sur le terrain de basket. Mais on utilise le basket comme un appât. Et on a vu que sur les milliers de jeunes qui sont passés par Seed, tous n’ont pas eu une carrière personnelle. Mais ils ont tous eu des métiers au bout, des diplômes universitaires et la plupart d’entre eux font autre chose que le basketball. Ce partenariat va nous permettre de continuer le travail à l’échelle et de servir un plus grand nombre de jeunes.

Quand on parle de métiers du sport, il ne s’agit pas seulement d’être entraîneur, moniteur ou arbitre, tous les autres métiers qui existent au monde peuvent s’appliquer dans le domaine du sport. Je donne l’exemple de ce que nous faisons avec la BAL où nous voulons bâtir une véritable industrie avec le basket. Créer de l’emploi, de l’économie pour l’Afrique. Le monde du sport, du divertissement etc produit des milliards et des milliards de dollars dans le monde mais la part de l’Afrique est très minime et justement tout notre talent est toujours exporté. Mais nous nous sommes toujours attelés à produire ici. Si on crée un environnement qui leur permet de monnayer leur talent, on va réussir à les retenir ici.

Léa Huber, chef de projet GIZ l’agence de coopération allemande

Il permettra à 80 jeunes migrants de retour de transformer leur passion pour le sport en métier. Et d’accéder à de nouvelles opportunités. C’est très en lien avec les objectifs auxquels on contribue en tant que coopération allemande au Sénégal. Et également dans d’autres pays en faveur de l’employabilité des jeunes et de la réintégration. Ici, en partenariat avec la direction générale d’appui aux Sénégalais de l’extérieur. Dans le sport, il y’a plusieurs filières d’avenir dans ce pays qui s’apprete à accueillir notamment les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2026 avec la construction de plusieurs stades etc … Les 80 jeunes formés seront de véritables pionniers qui auront plusieurs débouchées.

El Hadj Abdoul Karim Cissé, Conseiller technique à la direction générale d’appui aux sénégalais de l’extérieur

Ce projet intervient pour accompagner les Sénégalais de retour dans la réintégration. Nous voulons innover un peu en intégrant la formation dans les métiers du sport. Et c’est l’occasion pour nous avec ce projet pilote de voir un peu comment on peut développer ce secteur, lutter contre les causes profondes de l’émigration irrégulière et favoriser un retour et une intégration durable. C’est l’occasion pour nous au nom du ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur de féliciter la GIZ et Seed Academy qui accueille cette formation. Le défi majeur est de favoriser un emploi durable pour les jeunes. Nous avons opté au moins 5 métiers pour tester pour montrer les domaines.

wiwsport.com