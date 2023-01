Au bout d’un match solidement maitrisé, l’Equipe Nationale du Sénégal a dominé la Mauritanie 1-0 pour une place en demi-finale du CHAN. Le sélectionneur des Lions est revenu sur cette victoire.

Pape Thiaw après la victoire 1-0 du Sénégal contre la Mauritanie :

« Nous sommes vraiment heureux de passer ce tour. On le voulait ardemment, peu importe la manière. L’équipe mauritanienne a produit du beau jeu. On a fait le dos rond à un moment, mais à la fin, on ne retient que la victoire qu’on a tout de même méritée. Peut-être que ceux qui ont en tête nos 11 ans d’absence peuvent penser que cette victoire est une surprise. Mais depuis le début du tournoi, on a montré du caractère, comme sur ce match également. On a accepté la domination pour ensuite faire mal quand il le fallait. La chance, il faut la provoquer. Depuis qu’on est là, on a montré de belles choses. Nous avons bien représenté notre pays. »

