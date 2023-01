C’est avec beaucoup de détermination et d’envie que les Lions Locaux vont aborder leur match décisif dans le cadre de la troisième et dernière journée de la phase des poules du championnat d’Afrique des Nations, prévu ce dimanche à 19h GMT au stade du 19 mai 1956 d’Annaba, contre la RDC.

Pour Mamadou Sané, le Sénégal va jouer sa carte à fond pour passer le second tour. Le latéral droit s’est confié au micro de wiwsport, à quelques heures du coup d’envoi du match contre les Léopards.

Comment comptez-vous y prendre face à une équipe qui joue pour une victoire ?

La RDC est une équipe qui a l’habitude de venir à la CHAN. Ce match commence dès maintenant donc il faut être prêt psychologiquement car elle va venir avec un autre visage pour gagner ce match et nous aussi nous avons besoin d’un résultat positif pour nous qualifier. Mais je crois que si nous jouons avec la hargne, nos propres valeurs, nous allons gagner ce match. La RDC est un habitué de cette compétition tout comme l’Ouganda avec qui nous avons joué et perdu. Ils ont joué avec expérience en nous laissant le ballon. Mais maintenant nous en avons tiré des leçons sur ce match pour pouvoir affronter cette équipe de la RDC. Donc ce match contre le Congo sera un tout autre match vu que nous avons tous deux besoins d’une victoire pour se qualifier. On peut déjà dire que ce ne sera pas un match facile. Mais on travaille pour se qualifier ce dimanche et j’y crois insha Allah.

Quel était le discours du coach à l’issue du match contre l’l’Ouganda ?

Cette défaite a été difficile pour nous, le coach nous a appelés pour nous demander notre point de vue sur ce match comme il le fait après chaque match. Il nous a encouragés. Il nous a dit que cette défaite ne doit pas nous faire détourner notre objectif. Que cette qualification est toujours d’actualité et qu’on pouvait le faire. Si tu vois cette équipe et ce que nous avons fait depuis le début de cette, nous ne méritons pas de sortir en poules et je crois à notre qualification. Ce match contre la RDC sera un match décisif donc on va se battre comme des vrais Lions. Le coach nous disait tantôt que si ce groupe joue avec l’envie, le caractère et ses propres qualités nous irons en finale.

Qu’est-ce que vous vous dites dans vestiaires après la défaite contre l’Ouganda ?

Après la défaite nous sommes revenus dans le vestiaire et les joueurs étaient tous dégoûtés mais le président nous a dit de relever la tête. On est conscients que cette défaite était imméritée. On doit faire quelques choses pour se racheter. On va encore travailler pour se qualifier pour disputer la finale et pourquoi ne pas remporter le trophée final. Si certains sont venus ici pour faire du tourisme ce n’est pas notre cas. On est la plutôt pour gagner la coupe.

Le froid et la pluie ne vous ont pas handicapé ?

A un moment donné, on ne ressentait plus nos membres à cause du froid même pour faire une touche c’était difficile mais avec notre bravoure on est resté pour défendre notre pays. Rien n’est facile dans le football, on a toujours des adversaires en face si ce n’est pas le climat c’est autre chose. Il faut donc rester concentrer jusqu’au sifflet final.

