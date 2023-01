Zarco a fait mordre la poussière à Ada Fass ce dimanche 15 janvier à l’Arène nationale dans la journée organisée par Pape Abdou Fall.

Après des Face to Face sous haute tension, le combat entre Ada Fass et Zarco a connu son épilogue ce dimanche à l’Arène nationale. Le lutteur de Fass Benno a été stoppé net dans sa progression. L’un des espoirs de l’arène a vu un adversaire plus fort mais surtout plus malicieux que lui.

Face à Zarco, le duel entre les deux lutteurs a été une partie d’échec pendant quelques minutes avant qu’ils ne se decident enfin à finir le combat. Très taquin et provocateur, le rusé lutteur de Grand Yoff a fini par attirer Ada Fass dans son piège après une bagarre et un accrochage ou il a pris le dessus sur son adversaire. Mal en point, Ada Fass se voit faucher par Zarco qui avec cette prise lui fait mordre la poussière. Zarco signe ainsi un retour triomphal sans l’arène après ses défaites contre Siteu et Modou Anta.

Lutte : Zarco bat Ada fass..👏🏿💪🏿 pic.twitter.com/DCRlBX4ViZ — Mamadou Gaye🇸🇳🇵🇸 (@mamadou_221) January 15, 2023

