Désormais les équipes nationales sénégalaises de basketball s’afficheront avec des maillots de marque Addidas puisque l’annonce d’un accord avec la firme allemande a été officialisée via un communiqué de l’instance.

En négociation depuis plusieurs mois, la Fédération sénégalaise de Basketball et la firme allemande Adidas ont trouvé un accord. L’instance dirigée par Babacar Ndiaye informe avoir noué un partenariat avec ADIDAS et sa marque DERRICK ROSE qui devient son nouvel équipementier. En s’associant au Sénégal, Adidas signe un partenariat stratégique pour ses débuts sur le continent Africain.

« Cette décision fait suite à l’étude et l’évaluation de plusieurs options et offres. Ce partenariat traduit l’intérêt accordé par cet équipementier au Basket-Ball sénégalais qui devient ainsi la première et unique fédération africaine de Basket-Ball habillée par la marque ADIDAS.

La Fédération sénégalaise de Basket-Ball salue l’engagement du joueur de la NBA Derrick Rose dans la conclusion de ce partenariat à la suite de sa visite au Sénégal sur invitation de Gorgui Sy Dieng. Elle félicite également M. Makhtar NDIAYE, ancien joueur de l’équipe nationale et

actuel conseiller personnel du Président de la FSBB qui a piloté avec brio ce dossier« , écrit le communiqué. Les premiers lots d’équipements sont attendus à Dakar à la fin de ce mois de Janvier 2023.

wiwsport.com