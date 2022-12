Alité depuis quelques semaines maintenant, Edson Arantes do Nascimento, dit le roi pelé, est décédé ce jeudi soir à l’âge de 82 ans. Le monde du football vient de perdre sa plus grande figure, l’un des footballeurs les plus adulés de l’histoire.

L’information a été donnée par son agent à l’Associated Press. Alors qu’il avait 82 ans et qu’il multipliait de plus en plus les visites à l’hôpital (récemment opéré d’une tumeur au colon), l’ancien buteur de Santos a cette fois rendu son dernier souffle. Il laisse derrière lui un héritage lourd de prestige pour la Seleção et les annales du football mondial.

Plus qu’un footballeur, Edson Arantes do Nascimento était un mythe et l’idole de toute un peuple. Né le 23 octobre 1940 à Três Corações dans l’état de Minas Gerais au sud du Brésil, « Au cours de sa vie, Edson a charmé le monde avec sa brillance dans le sport, a arrêté une guerre, a effectué un travail social à travers le monde et a répandu ce qu’il croyait le plus être le remède à tous nos problèmes : l’amour », lit-on dans le communiqué de sa famille juste après sa disparition.

Brazil legend Pelé has died at the age of 82.

The original GOAT. A trailblazer. One of the finest players to ever lace up.

He will be missed by millions. pic.twitter.com/sZiiLLmCYF

— ESPN FC (@ESPNFC) December 29, 2022