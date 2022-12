C’est tout bonnement la surprise de la fin de l’année. Ce 23 décembre, le portier camerounais, André Onana a laissé entendre qu’il prenait sa retraite internationale avec la sélection des Lions Indomptables à seulement 26 ans.

Onana et la sélection camerounaise, c’est désormais fini. Le gardien de but de l’Inter de Milan informe ce matin à la surprise générale sa retraite internationale. Cette annonce intervient à l’issue d’un Mondial pour lequel il a dû quitter le regroupement des Lions après une embrouille avec le sélectionneur Rigobert Song. Titulaire lors de la première sortie du Cameroun face à la Suisse (1-0), Onana était rentré directement chez lui après sa mise à l’écart. « Toute histoire, aussi belle soit-elle, a une fin. Et mon histoire au sein de l’équipe nationale du Cameroun a pris fin« , estime l’ancien de l’Ajax.

« Les joueurs vont et viennent, les noms sont éphémères, mais le Cameroun passe avant toute personne ou joueur. Le Cameroun est éternel. Aussi éternel est mon amour pour l’équipe nationale et pour notre peuple qui nous a toujours soutenus, quelle que soit la difficulté du moment. Mon sentiment ne changera jamais. »

André Onana avait fêté sa première sélection en septembre 2016 contre le Gabon. « A présent je vais continuer, comme le font les plus de 27 millions de Camerounais à chaque match, à suivre et supporter notre équipe de l’extérieur. Je ne peux que remercier tous ceux qui m’ont fait confiance et qui ont cru que je pouvais apporter un plus et une contribution à cette équipe. La Nation d’abord et pour toujours!. »

wiwsport.com