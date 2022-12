Ce mardi à 19 H GMT au stade Lusail, L’Argentine et la Croatie vont se battre pour une place en finale de la Coupe du monde dans une rencontre qui sera la première demi-finale du mondial 2022. Ce choc mettra donc au prise deux équipes qui se sont déjà affrontées dans une phase finale de Coupe du monde. Au vue de l’historique des confrontations entre ces deux nations, il y a égalité avec une victoire chacune en phase finale de coupe du monde.

Lionel Messi et Luka Modric vont tenter d’amener une nouvelle fois leur équipe en finale de coupe du monde ce mardi. Le meneur de jeu argentin avait déjà réussi cet exploit en 2014 au Brésil et le milieu de terrain croate quatre ans plus tard dans une finale perdue contre la France. En 2018, les deux équipes se sont affrontées en marge de la deuxième journée des matchs de poules dans le groupe D. On assistait alors à un match à sens unique entre Croates et Argentins. Dans des dynamiques complètement différent ou la Croatie avait gagné son premier match alors que l’Argentine avait concédé un nul contre l’Islande, les joueurs de Zlatko Dalic avaient effectué une démonstration face à une équipe de l’Argentine perdue.

Battue 3-0 , l’Albiceleste très limité et sous la houlette de Jorge Sampaoli à cette époque-là réussira à sortir des poules avant de chuter en huitièmes de finale de la coupe du monde. Outre cette confrontation lors de la coupe du monde en Russie, Argentins et Croates se sont également affrontés lors d’un match de groupes de la Coupe du monde 1998. Avec sa belle génération des Davor Suker, Slaven Bilic et Zvonimir Boban, la Croatie a perdu 1-0 devant l’Argentine de Javier Zanetti et de Gabriel Batistuta. Par ailleurs , les deux équipes ont également croisé le fer lors de matchs amicaux. Une première fois le 4 juin 1990 (0-0), le 1er mars 2006 avec une victoire de la Croatie (3-2) et la dernière fois en 2014 ou l’Argentine s’est imposé sur le score de 2-1.

Messi, deux buts en 3 matchs contre la Croatie

Toujours dans sa quête de décrocher le graal et d’atteindre son rêve ultime, Lionel Messi en forme dans cette coupe du monde devra se défaire des croates pour continuer à rêver d’un sacre en coupe du monde lui qui dispute son 5e et probablement dernier mondial. En 2006 alors qu’il venait à peine d’intégrer la sélection, Leo Messi a marqué face à la Croatie lors de la rencontre amicale perdue en 2006. Intronisé capitaine de l’équipe sous Alejandro Sabella en 2014, Messi mènera cette fois ci l’Argentine à la victoire grâce encore à un but marqué.

