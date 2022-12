Écrasant vainqueur de la Corée du Sud (4-1), le Brésil est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde et affrontera la Croatie.

Favori pour une sixième couronne, le Brésil poursuit son chemin dans cette Coupe du Monde au Qatar. Après un coup de mou connu lors de l’ultime journée de la phase de groupes avec une défaite contre le Cameroun (0-1), la Seleçao n’a pas fait dans les détails pour son huitième de finale. Largement supérieurs, Neymar et ses partenaires ont dansé sur la Corée du Sud en l’espace d’une mi-temps.

Après avoir arraché leur qualification à ce stade dans une poule avec le Portugal, l’Uruguay et le Ghana, les S-Sud-coréens n’ont pas pesé lourd cette fois-ci. Vinícius Júnior, idéalement servi par Raphinha, a ouvert le festival offensif brésilien après seulement 7 minutes de jeu. Quelques instants plus tard (13e), Neymar doublé tranquillement la mise sur un penalty obtenu par Richarlison.

Et si la Corée du Sud a manqué de peu de réduire l’écart à la 17e minute sur une lourde frappe de Hee-Chan Hwang repoussée par Alisson, la Canarinha déroulera à nouveau son football avant d’inscrire le troisième but grâce à un Richarlison auteur au début et à la fin de l’action (3-0, 29e). Lucas Paquetá va clore une première mi-temps parfaite du Brésil en inscrivant le 4-0 à la 36e minute.

La seconde période sera moins reluisante pour le Brésil qui se contente de ses quatre buts marqués dans les 45 premières minutes. Les Sud-coréens ont sauvé l’honneur sur un boulet de canon de Seung-Ho Paik à la 76e minute. L’ouverture s’arrête donc-là pour les hommes de Paulo Bento. Tout le contraire pour les poulains de Tite qui défieront la Croatie en quarts de finale. Les Croates ont écarté le Japon.

¡#BRA ganó su lugar entre los ocho mejores de la #CopaMundialFIFA tras vencer ante #KOR! — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 5, 2022

