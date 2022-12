Spécialiste en la matière, la Croatie s’est imposée aux tirs au but (1-1, 3-1 t.a.b) devant le Japon et file en quarts de finale. Un scénario cruel pour les Nippons qui ont livré 120 minutes exceptionnelles.

La Croatie au bout du suspense. Les partenaires de Luka Modric se sont qualifiés sur le fil pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les joueurs de Zlatko Dalic ont mis fin au beau parcours du Japon.

Tombeurs de l’Allemagne et de l’Espagne durant la phase de poules, les Japonais ouvrent pourtant la marque avant la pause sur une frappe de Daizen Maeda (43e), à la suite d’un corner. Mais les visiteurs recollent en seconde période grâce à Ivan Perisic (55e), de la tête sur un centre de Dejan Lovren.

Plus rien ne sera marqué et les deux sélections doivent se départager aux tirs au but, une séance nettement dominée par le finaliste du Mondial 2018 (3-1), le Japon loupant trois tentatives pour un seul échec de la Croatie. Pour une place en demi-finales, la Croatie affrontera le Brésil ou la Corée du Sud, qui s’affrontent ce lundi à partir de 19h00 GMT.

