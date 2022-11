Au terme d’un match animé du début jusqu’à la fin, l’Uruguay et la Corée du Sud se séparent sur un résultat nul et vierge (0-0).

Les deux nations avaient beaucoup à gagner dans leur Groupe H, elles sont finalement reparties chacune avec un point (0-0). A l’issue de 90 minutes durant lesquelles chacune des deux formations a eu des situations pour faire trembler les filets de son adversaire, l’Uruguay de Luis Suarez et la Corée du Sud de Heung-min Son n’ont pu se départager.

Ce résultat, qui n’est autre que le quatrième match nul vierge depuis le début de cette Coupe du Monde, conserve les chances de qualification en huitièmes de finale de La Celeste et des Tigres d’Asie qui se sont longtemps craints. Dans cette poule, s’affrontent ce soir (16h00 GMT) le Portugal de Cristiano Ronaldo et le Ghana d’André Ayew.

Uruguay and Korea Republic begin their campaigns with a point 🇺🇾🇰🇷@adidasfootball | #FIFAWorldCup

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 24, 2022