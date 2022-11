La légende camerounaise, Roger Milla a reçu un titre honorifique avant le match entre la Suisse et le Cameroun. L’ancien attaquant des Lions est devenu le plus vieux buteur de la Coupe du monde.

Roger Milla a été honoré juste avant le coup d’envoi du match qui opposait la suisse et le Cameroun. L’ancien international camerounais a reçu un prix pour être le joueur le plus âgé à avoir inscrit un but dans l’histoire de la Coupe du monde.

L’ancien attaquant des Lions Indomptables a reçu le trophée symbole des mains de Gianni Infantino, le Président de la FIFA, en présence du président de la Confédération Africaine de Football (CAF) Patrice Motsepe et celui de la FECAFOOT, Samuel Eto’o. Le but du vieux Lion, qui date de 42 ans et 39 jours, avait été marqué contre la Russie à l’occasion de la Coupe du Monde de 1994.

Roger Milla a été honoré avant le coup d’envoi de ce Suisse – Cameroun Il est le buteur le plus âgé de l'Histoire de la #FIFAWorldCup 🇨🇲 Lors de son but contre la Russie en 1994, il avait 42 ans et 39 jours 😳 pic.twitter.com/T4UY8nmZf8 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 24, 2022

wiwsport.com