Le Sénégal a livré une prestation plus ou moins aboutie ce lundi face à la Hollande malgré la défaite. Les Lions ont assuré une bonne première mi-temps avant que la fatigue ne vienne alourdir leurs jambes en seconde période. Sur le plan tactique, il y a des détails à souligner.

On pourrait parler encore et encore de la forme actuelle d’Edouard Mendy, mais le portier de Chelsea fait tout sauf rassurer son monde. Et ce n’est pas lors de cette rencontre inaugurale de Coupe du monde que l’ancien rémois le fera. Sur la défaite des Lions, Edou est passé à côté de son match. Trop peu sollicité, il n’a pas été décisif sur les deux buts des Pays-Bas.

Aligné en 4-2-3-1 au coup d’envoi de la rencontre d’ouverture de son mondial face à la Hollande, le Sénégal ne s’est pas présenté avec la totalité de ses atouts. La preuve, Abdou Diallo compère habituel de Koulibaly en défense centrale a évolué au poste d’arrière gauche. Le joueur de Leipzig a cédé sa place en charnière à Pape Abou Cissé pour accompagner le capitaine des Lions, Sabaly est logiquement resté à droite de la défense.

Dans l’entrejeu, les choix du coach des Lions ont clairement annoncé la couleur quant à la stratégie de jeu face aux Pays-Bas : défendre avant d’attaquer. Comme pressenti, Aliou Cissé a aligné le trio Nampalys-Gana-Kouyaté devant la ligne défensive. Nampalys et Kouyaté en double-sentinelle et Gueye un peu plus avancé pour forme la ligne semi-offensive avec Ismaïla Sarr et Krépin Diatta. Boulaye a été choisi en pointe de l’attaque.

Des choix qui ont payé en période avec une équipe du Sénégal présente au pressing haut et entreprenante dans le jeu notamment avec Cheikhou Kouyaté inspiré face aux Néerlandais. Derrière Dia, le milieu de terrain d’Everton a effectué une pression énorme pour étouffer Frenkie De Jong, dépositaire du jeu des Oranje. Une stratégie de jeu qui aura même permis aux Lions de dominer en première période notamment avec beaucoup de tirs et de situations de buts. Mais comme on dit souvent : dominer sans marquer rassure jamais en football.

Après des débats équilibrés en première période, les deux équipes ont repris le second acte ave moins d’intensité mais surtout avec beaucoup de calculs. Les Pays-Bas ont craint le Sénégal à un moment, mais sans vraiment se faire punir par l’attaque des Lions. Par contre, la fatigue se faisait ressentir petit à petit chez les Sénégalais notamment Gana Gueye. Alors qu’il a été la marque de l’attitude des Lions en première période, Gana a reculé d’un cran laissant venir les assauts néerlandais peu à peu. Son vis-à-vis, Frenkie De Jong se faisait plus trouver par ses partenaires ce qui constitue un réel danger pour Aliou Cissé et ses hommes.

D’ailleurs, c’est le joueur du Barça qui va servir le but de l’ouverture du score réalisé par Cody Gakpo (85’). L’autre élément déterminant dans ce match, c’est la rentrée en jeu du deuxième buteur néerlandais, Klaassen. Au même moment, Aliou Cissé a fait des remplacements mitigés (Pape Gueye, Bamba Dieng ou Nicolas Jackson) et à la limite, incompréhensibles pour certains observateurs.

Des regrets il y en aura forcément chez les Lions pour qui ce score de deux buts à zéro pourrait s’avérer injuste. Prochain match, ce sera face au Qatar, le pays organisateur, vendredi prochain et le Sénégal est forcé de faire un résultat positif pour maintenir ses chances de qualifications au prochain tour.

Notes des Lions vs Pays-Bas

Edouard Mendy 2

Kalidou Koulibaly 4

Abdou Diallo 4

Pape Abou Cissé 5

Youssouf Sabaly 5

Nampalys Mendy 5

Cheikhou Kouyaté 6

Idrissa Gueye 4

Ismaïla Sarr 5

Krépin Diatta 4

Boulaye Dia 5,5

Jakobs 5

Jackson 3

Bamba Dieng 2,5

Pape Gueye 4

