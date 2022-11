Plombés par deux erreurs de leur gardien de but, les Lions du Sénégal ont raté leur entrée en lice à la Coupe du Monde, ce lundi 21 novembre, en se faisant battre in extrémis par les Pays-Bas.

Beaucoup n’auraient pas prévu un tel scénario. Pourtant, il fallait s’y attendre. Pour la première fois de son histoire en Coupe du Monde, le Sénégal a perdu son premier match. Les Lions d’Aliou Cissé se sont inclinés, ce lundi 21 novembre, face aux Pays-Bas. Tout d’abord perturbés par l’absence de Sadio Mané – qui ne jouera évidemment pas dans la compétition -, puis par des blessés au cours de la rencontre, les Champions d’Afrique ont été cueillis à froid par les Oranje.

Une défaite dans le sillage d’Edouard Mendy

Pourtant, tout semblait se dérouler comme souhaiter par le sélectionneur qui a mis une équipe défensive, capable d’aller se bénéficier des meilleures occasions du match, mais qui a buté sur un excellent gardien nommé Andries Noppert. Mais si la bande à Kalidou Koulibaly a perdu, ce n’est pas tout seulement parce que l’attaque a manqué d’inspiration. C’est parce que, derrière, les Sénégalais n’ont pu compter sur leur gardien de but, Edouard Mendy, en manque cruel de sérénité et dont la confiance semble disparaître.

Il sera difficile de lui en vouloir étant donnée la qualité de ses performances depuis qu’il a choisi de porter le maillot national du Sénégal, mais sur cette rencontre, le pensionnaire de Chelsea et son manque d’assurance depuis plusieurs semaines ont coûté très cher. S’il a passé une soirée tranquille pendant plus de 80 minutes et a semblé rassurer sur ses sorties aériennes, l’ancien joueur du Stade Rennais a fait basculé le match au pire des moments.

Sur une phase de possession néerlandaise, Frenkie de Jong, depuis le côté gauche, place un centre précis. Dans le dos de la défense, Cody Gakpo jaillit pour placer sa tête… Sur cette action, le meneur de jeu du PSV Eindhoven a pu compter sur une sortie totalement manquée par Edouard Mendy pour catapulter le ballon au fond des filets. Assommé, le Sénégal n’avait plus qu’à lancer ses dernières manœuvres pour tenter de revenir. Cela passe par sortir, ce qui laisse des espaces aux Néerlandais.

Pour ne rien arranger du tout, la formation de Louis van Gaal viendrait doubler la mise au terme du temps additionnel de la seconde mi-temps. Encore une fois, c’est Edouard Mendy qui s’illustre de pire manière, bien qu’il pouvait être mieux secouru par sa défense. Sur une contre-attaque des Pays-Bas, Memphis Depay fixe Kalidou Koulibaly et enroule une frappe du gauche. Mendy repousse dans un premier temps, mais c’est trop mal fait. Ce qui laisse un désert à Klaassen pour le 0-2. Deux erreurs et une défaite qui pourrait avoir de lourde conséquence pour la suite de la compétition.

En ratant donc sa sortie et en repoussant une balle dans les pieds d’un néerlandais, Edouard Mendy a été en dessous de tout. L’heure n’est pas de faire des conclusions hâtives, mais au regard de cette prestation loin d’être surprenant, le gardien de Chelsea commence sérieusement à inquiéter. S’il semble évident que Mendy restera le titulaire pendant cette Coupe du Monde, il faudra voir s’il arrive à se relever vite d’un match raté et vu en direct par des millions de personnes. Pas simple.

wiwsport.com