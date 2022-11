Le Sénégal a rempli son objectif initial affiché. Les lionnes ont battu l’Égypte en quart de finale et se qualifient pour les demi-finales de la CAN Handball. Elles ont décroché dans la foulée leur billet pour le mondial (19-21).

Cueillies à froid par la sélection égyptienne, les lionnes du Sénégal qui ont tardé à démarrer le moteur ont été menées de (0-4). Ce n’est qu’au second rond qu’elles réussissent à débloquer leur compteur. D’abord Aminata Sankhare, puis Hawa Ndiaye (deux buts) avant que Koumba Cissé égalise pour les siennes (4-4). Les supporters enflamment les tribunes de Dakar Arena, sur l’aire de jeu, les Lionnes s’imposent et devancent leur adversaires (4-6). Toubissa enregistre enfin ses premiers arrêts dans cette rencontre et parvient à maintenir l’écart. Les joueuses de Yacine Messaoudi dominent les duels, en face les égyptiennes ne parviennent pas à réduire le handicap de deux buts. Le Sénégal regagne les vestiaires avec un avantage de deux buts (7-9).

Au début de la seconde demi-heure, les Lionnes sont restées longtemps sur leur garde avant d’être déstabilisées par le pressing de l’équipe adverse. Et malheureusement, elles ont donné le bâton pour se faire battre en enchaînant des pertes de balles et des mauvais choix. Les égyptiennes reviennent au score (17-17) mais c’est bien les sénégalaises qui prennent les commandes du match, à cinq minutes de la fin. Poussées par leur public, très chaud, les coéquipières de Sagna imposent leur rythme, notamment grâce un très bon repli défensif et conservent leur avantage jusqu’à la fin. Après avoir manqué la dernière édition en terminant 5e au classement de la CAN au Cameroun, Sénégal se relève à domicile et décroche son billet pour le championnat du monde de handball féminin. Les Lionnes, désormais dans le dernier carré affrontent demain soir vers les coups de 19h30 l’équipe la plus titrée de cette compétition, l’Angola. Une place en finale de la 25e édition de la CAN est en jeu !

