Aliou Cissé a mis fin au suspens ! Ce vendredi, le sélectionneur des Lions a dévoilé sa liste des 26 joueurs sélectionnés pour représenter le Sénégal à la Coupe du Monde.

Le suspense est enfin levé, mais qu’est-ce c’était long quand même ! Ce vendredi, on connaît désormais les 26 joueurs qui vont défendre ardemment les couleurs du Sénégal pour la Coupe du Monde 2022. À neuf jours du début de ce Mondial au Qatar, Aliou Cissé, face à une foule immense de journalistes nationaux et internationaux, a présenté sa liste traditionnellement depuis le restaurant Good RADE, sur la VDN.

Gênés par plusieurs sujets, dont les pépins physiques de joueurs comme Sadio Mané, Abdou Diallo ou encore Pape Abou Cissé et des cas spéciaux avec Saliou Ciss ou encore Alfred Gomis, le sélectionneur des Lions a sûrement fait face à des choix difficiles. Mais il a pris ses décisions. L’attaquant du Bayern Munich est donc bien présent sur la liste, tout comme le défenseur du RB Leipzig et celui de l’Olympiakos.

En revanche, le latéral gauche de 33 ans n’a pas été retenu. Le portier du Stade Rennais si. Meilleur arrière gauche lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, Saliou Ciss est en effet sans club depuis la fin de son contrat avec l’AS Nancy Lorraine, au mois de juin dernier. De son côté, Alfred Gomis, relégué au rang de numéro 5 à Rennes, n’a disputé le moindre match depuis l’entame de cette saison, mais il sera bien présent.

En plus de Saliou Ciss, sept autres Champions d’Afrique ne seront pas du rendez-vous au Qatar pour diverses raisons. Suspendu pour violation des règles antidopage en Italie, Keïta Baldé est bien absent, tout comme Bouna Sarr, blessé, alors que Alioune Badara Faty, Joseph Lopy, Mama Baba Thiam, Abdoulaye Seck et plus particulièrement Habib Diallo n’ont pas été retenus pour des décisions techniques.

GARDIENS : Edouard Mendy, Alfred Gomis, Seny DIENG

DEFENSEURS : Formose Mendy, Kalidou Koulibaly, Pape Abou Cissé, Cheikhou Kouyaté, Abdou Diallo, Diallo Fodé Ballo-Touré, Ismail Jakobs, Youssouf Sabaly

MILIEUX DE TERRAIN : Pathé Ciss, Nampalys Mendy, Gana Gueye, Pape Matar Sarr, Pape Gueye, Moustapha Name, Mamadou Loum Ndiaye

ATTAQUANTS : Nicolas Jackson, Sadio Mané, Ismaila Sarr, Krépin Diatta, Famara Diedhiou, Boulaye Dia, Iliman Ndiaye, Bamba Dieng

wiwsport.com